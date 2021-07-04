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وزير الري الإثيوبي: بناء سد النهضة يستمر وفق الجدول

وزير الري الإثيوبي: بناء سد النهضة يستمر وفق الجدول
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن بلاده تواصل أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق حسب الخطط المطروحة، رغم التوترات المتصاعدة حوله.

العالم-افريقيا

وأشار بيكيلي، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" أن وزارته والشركة الإثيوبية للطاقة الكهربائية أجرتا أمس بالتعاون مع المقاولين تقييما لموقع السد، مضيفا: "أعمال بناء سد النهضة تجري وفقا للجدول المطروحة وحسب ما كان مخططا".

وشكر الوزير آلاف عمال البناء والمستشارين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول مشروع السد الذي أصبح موضع خلاف متصاعد بين إثيوبيا وجاريها مصر والسودان.

ومن المتوقع أن ينعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم بطلب من القاهرة والخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة، فيما تصر إثيوبيا على نيتها إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد قريبا مع بدء موسم الأمطار.

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