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شكري في نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة

شكري في نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إلى نيويورك، وذلك تمهيدا لمشاركته بالاجتماع الذي من المتوقع أن يعقده مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم بطلب من بلاده والسودان حول مستجدات ملف سد النهضة.

العالم - مصر

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ" أن شكري توجه إلى نيويورك صباح اليوم الأحد ضمن إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن القادمة.

وأعلن المتحدث أن وزير الخارجية المصري من المقرر أن يعقد خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة مع عدد من نظرائه والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن والمسؤولين في الأمم المتحدة، بهدف "إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية".

وأصبح ملف سد النهضة الذي تنشئه إثيوبيا على النيل الأزرق موضع خلاف متصاعد بين هذا البلد من جانب وجاريه مصر والسودان من جانب آخر، حيث تنوي أديس أبابا إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد قريبا، مع بدء موسم الأمطار، رغم معارضة القاهرة والخرطوم الشديدة لهذه الخطط.

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