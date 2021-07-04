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الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية مغبرة في مناطق سوريا

الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية مغبرة في مناطق سوريا
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ65 كم/ سا أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الجبلية والبحر خفيف ارتفاع الموج إلى متوسط أحياناً.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً وتكون حول معدلاتها والجو صحو وغائم جزئياً فوق المناطق الساحلية وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

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