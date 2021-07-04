قناة العالم
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر يمنية لقناة العالم: القصف الجوي على مواقع هادي في مديرية مودية ادى الى مقتل وجرح العشرات من الجنود
مصادر يمنية لقناة العالم: مواقع قوات هادي في مديرية مودية اليمنية تعرضت لقصف جوي مجهول يعتقد انه من طيران اماراتي
طهران تطالب بيروت باتخاذ القرار المناسب بشأن مقترحها لتشكيل لجنة تعاون مشترك لتنسيق المعلومات والتسريع في كشف مصير المختطفين
طهران تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والأساط الدولية والحقوقية لاسيما الصلب الأحمر بالتحرك الجاد لكشف مصير دبلوماسييها المختطفين
قائد الجيش الفلبيني: إنقاذ 40 شخصا على الأقل من ركاب الطائرة العسكرية التي تحطمت في جنوب البلاد اليوم الأحد
قائد القوات المسلحة الفلبينية يعلن تحطم طائرة عسكرية فلبينية تقل 85 فردا
تحطم طائرة عسكرية فيليبينية على متنها 85 شخصا
الشرطة الأمريكية تعتقل 11 شخصا مدججين بالسلاح من أعضاء إحدى الميليشيات بالقرب من بوسطن في نهاية مواجهة استمرت منذ الليلة الماضية
قناة 12 العبرية: المسؤولون العسكريون يحاولون التأكد مما إذا كانت ايران تقف وراء الهجوم على سفينة الشحن الاسرائيلية في رحلتها من جدة للإمارات
مصادر فلسطينية: ثلاث إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات مع المستوطنين في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس
مصادر يمنية لقناة العالم: مواقع قوات هادي في مديرية مودية اليمنية تعرضت لقصف جوي مجهول يعتقد انه من طيران اماراتي
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
صمت دولي مخز علی جريمة سعودية في اليمن
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨
مع الحدث
مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣
مع الحدث
واشنطن والمواجهة الإقتصادية العسكرية مع بكّين وموسكو
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩
العالم الاسلامي
بانوراما ..ذكرى الإطاحة بــ"مرسي" و التحركات العسكرية الأميركية
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦
المحميات
خيبات أمل محمد بن سلمان بعد 4 سنوات من انقلاب القصر
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢
البوصلة
هل تتغير الوجوه في السلطة قريبا؟
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
21 مؤسسة حقوقية تدين قمع السلطة الفلسطينية المحتجين ضد اغتيال بنات
الصحة الايرانية: 13781 إصابة و 165 حالة وفاة جديدة بكورونا
أنقرة تعلن توقيف محتال دولي في البرازيل
'الشعبية' تدعو السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح معتقلي الرأي
الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط وتعزيز قواعده في الجزيرة السورية
حكومة بينيت تتعهد للمستوطنين بالموافقة على البناء الاستيطاني كل 3 أشهر
مقالات و تحليلات
وإلا.. اغبياء اغبياء اغبياء
اميركا وجريمة اسقاط الطائرة المدنية الايرانية
اعتراف جديد يكشف خفايا القلق الأمريكي من تحرير مأرب
هل بات الامریکان یتحسسون رؤسهم بعد التهديد الصيني؟
البقاء في الخارج ليس قسرياً تماماً: لماذا يخشى اللاجئون السوريون العودة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.