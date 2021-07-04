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الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط وتعزيز قواعده في الجزيرة السورية

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط وتعزيز قواعده في الجزيرة السورية
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ثروات سورية حيث أخرجت 45 آلية محملة بالقمح والنفط من منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بالتوازي مع إدخالها معدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في المحافظة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ناحية اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً من 45 شاحنة وصهريجاً محملة بالقمح والنفط غادرت منطقة رميلان ودخلت معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

ولفتت المصادر إلى أن رتلاً من 27 شاحنة محملة بمواد ومعدات لوجستية أدخلتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية عبر المعبر ذاته واتجهت إلى رميلان لدعم قواتها الموجودة هناك.

وأخرجت قوات الاحتلال أمس 37 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وعدة شاحنات وبرادات إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

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