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الانتقالي الجنوبي يهدد: سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض

الانتقالي الجنوبي يهدد: سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، إنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما اسماه "العبث بأمن واستقرار الجنوب"، مهددا بأن المسؤولين سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض.

العالم - اليمن

جاء ذلك، خلال اجتماع دوري للقادة العسكريين والأمنيين عقده "المجلس الانتقالي" السبت، برئاسة قائده عيدروس الزبيدي، حيث جرت مناقشة الأحداث والمواجهات العسكرية في مديرية لودر بمحافظة أبين والحشود والتعزيزات العسكرية المسنودة بالتنظيمات الإرهابية لاقتحام المدينة وترويع الآمنين من المدنيين والسيطرة على معسكر قوات الحزام الأمني في المدينة.

وهدد الإنتقالي أن "القوات المسلحة الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث بأمن واستقرار لودر ومحافظة أبين والجنوب عموما، وسيدفع المسؤولون الثمن عن هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقا فاضحا لاتفاق الرياض بهدف الوصول إلى إفشاله عموما"، حسب قوله.

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