الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-07-2021

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-07-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-07-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

21 مؤسسة حقوقية تدين قمع السلطة الفلسطينية المحتجين ضد اغتيال بنات

الصحة الايرانية: 13781 إصابة و 165 حالة وفاة جديدة بكورونا

أنقرة تعلن توقيف محتال دولي في البرازيل

'الشعبية' تدعو السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح معتقلي الرأي

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط وتعزيز قواعده في الجزيرة السورية

حكومة بينيت تتعهد للمستوطنين بالموافقة على البناء الاستيطاني كل 3 أشهر