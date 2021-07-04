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'الشعبية' تدعو السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح معتقلي الرأي

'الشعبية' تدعو السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح معتقلي الرأي
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، اعتقال الأجهزة الأمنية المحامي مهند كراجة المدير التنفيذي لمجموعة "محامون من أجل العدالة" وثلاثة ناشطين من أمام مبنى محكمة رام الله صباح اليوم، قبيل احتجاج على احتجاز الأمن بعض الناشطين، داعيةً إلى إطلاق سراحهم فورًا "والتوقف عن هذا النهج العقيم والضار".

العالم - فلسطين

وذكرت الجبهة، في تصريح لها أن "استهداف السلطة للمحامين بعد مسلسل طويل من الاعتداءات على المعارضين والنشطاء وتوسيع الاعتقالات بحقهم على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على سياسة الاعتقالات السياسية والتنكيل والقمع، تصعيد جديد من جانب السلطة وأجهزتها الأمنية، يؤكد بأن السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج".

وأكدت الجبهة "ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين".

واعتقلت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، المحامي والحقوقي كراجة وثلاثة من نشطاء الحراكات من أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاء الاعتقال قبيل وقفة دعت لها الحراكات للتظاهر أمام مجمع المحاكم للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين غسان السعدي ومحمد فرارجه، واللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية مساء أمس خلال تظاهرة برام الله خرجت تنديدًا باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وقبيل الوقفة انتشرت عناصر أمنية في محيط مجمع المحاكم واعتقلت المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة وثلاثة نشطاء خلال بداية التجمع لتنظيم الوقفة.

وأمرت الأجهزة الأمنية الصحفيين بمغادرة المكان بصورة نهائية خلال نصف دقيقة.

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