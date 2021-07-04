الصحة الايرانية: 13781 إصابة و 165 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم - ایران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 13781 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و254 ألفا و818 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1295 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3229 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي مليونين و926 ألفا و266 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 165 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84792 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4،463،565 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى 1،988،380 شخصًا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 6،451،945 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 23 مليونا و967 ألفا و488 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 92 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 183 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في173 مدينة.