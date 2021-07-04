مقتل مسؤول أفغاني وحارسه الشخصي بانفجار في قندهار

العالم - افغانستان

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار وقع في ساحة انتظار بمجمع محافظ قندهار.

ومنذ بدء انسحاب الإحتلال الأمريكي من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الماضي، انتزعت طالبان السيطرة على 15 منطقة، على الأقل.

كما تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية التي تستهدف المسؤولين وقوات الأمن والمدنيين.

ويوم الجمعة قتل 23 شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن وعناصر موالية لها في هجمات شنتها حركة طالبان في إقليمي بدخشان وبغلان شمال أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيتم استكمال انسحاب جميع قوات الإحتلال الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

كما أعلن حلف الناتو سحب قواته المشاركة في مهمة "الدعم الحازم" في البلاد بحلول نفس الموعد.

وانسحبت، يوم الجمعة، قوات الإحتلال الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من قاعدة بغرام الجوية الأفغانية، في مؤشر إلى إنجاز انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قريبا.

ورحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الدولية من قاعدة بغرام الجوية الأفغانية، معلقة بالقول إنه يمهد الطريق لمستقبل أفغانستان.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس: "سيمهد انسحابها الكامل من أفغانستان الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم فيما بينهم".

وأعلن مسؤول أمريكي، يوم الجمعة، أن جميع القوات التابعة لواشنطن وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي غادرت قاعدة بغرام الجوية الأفغانية.

وقال المسؤول المتخصص في مجال الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت بغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول".