الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إحتدام المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبين

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

تحتدم المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في محافظة أبين جنوبي اليمن، وسط اتهامات متبادلة حول أسباب التصعيد، وشهدت أبين في الفترة الماضية انتشارا واسعا لعناصر القاعدة وداعش بمساعدة من تحالف العدوان لخلق مزيد من الفوضى.

العالم - مراسلون

نحو مزيدا من التعقيد والفوضى، تشهد مناطق الجنوب اليمني حالة الاقتتال والإرهاب من عدن و لحج وشبوة، إلى جولة من المواجهات المسلحة في محافظة أبين بين ميليشيات المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا ومليشيات حزب الإصلاح وحكومة هادي لمحاولة فرض السيطرة على مديرية لودر أثر رفض قرار إقالة مدير أمن المديرية المدعوم من قوات الحزام الأمني.

مادفع بتعزيزات من قبل جماعة هادي وحزب الاصلاح لاقتحام المدينة، والتي تعرضت لقصف ومواجهة عنيفة سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

استمرار حالة التحشيد والدفع بتعزيزات من طرفي النزاع الإماراتي السعودي إلى ابين، وسط حالات الاتهامات المتبادلة بينهم عن سبب التصعيد، ينذر بأيام أكثر دموية، خصوصا في ظل توسع عناصر القاعدة وداعش في أجزاء واسعة من المحافظة في ظل الفوضى وتمكين الجماعات المسلحة ممثلة بمليشيات الإصلاح والإنتقالي من مؤسسات الدولة، خدمة وتنفيذا لاجندت مشغليهم نحو مزيد من التشتت والتفكك، الذي يسهل للمحتل نهب الثروات والسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية.

استمرار الاقتتال والتطرف بالمحافظات المحتلة ينذر بواقع صعب، يهدد حياة المواطنين ومستقبلهم، وخصوصا بعد أن سخّر المحتل مقدرات الدولة لتنفيذ مخططاته التي أغرقت البلاد في وحلّ الموت ومستنقع الفوضى والخراب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. غضب إزاء مواقف الأمم المتحدة حول ما تتعرض له الطفولة في اليمن

الحوثي يرحب بالاعلاميين المصريين معتز مطر ومحمد ناصر في صنعاء

وقفات احتجاجية في صنعاء تنديدا بقرار أمين عام الأمم المتحدة

شاهد .. مسيرة لأطفال اليمن تنديداً لإنحياز الأمم المتحدة لتحالف العدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا: إعادة انتخاب مارين لوبان رئيسة لحزب التجمع الوطنى

"الحكيم".. مشروع فيلم جديد بين العملاقين "دريد لحام" و "باسل الخطيب"

ناقوس الخطر ينطلق.. نصف وفيات متحور "دلتا" في بريطانيا ملقحون بجرعتين!

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف اربعة دبلوماسيين إيرانيين

الكرملين يتوعد المسؤولين عن حادثة المدمرة البريطانية برد صارم

'معاريف': 'اسرائيل' قد تصعد هجماتها الأيام المقبلة على غزة