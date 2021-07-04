إحتدام المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبين

العالم - مراسلون

نحو مزيدا من التعقيد والفوضى، تشهد مناطق الجنوب اليمني حالة الاقتتال والإرهاب من عدن و لحج وشبوة، إلى جولة من المواجهات المسلحة في محافظة أبين بين ميليشيات المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا ومليشيات حزب الإصلاح وحكومة هادي لمحاولة فرض السيطرة على مديرية لودر أثر رفض قرار إقالة مدير أمن المديرية المدعوم من قوات الحزام الأمني.

مادفع بتعزيزات من قبل جماعة هادي وحزب الاصلاح لاقتحام المدينة، والتي تعرضت لقصف ومواجهة عنيفة سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

استمرار حالة التحشيد والدفع بتعزيزات من طرفي النزاع الإماراتي السعودي إلى ابين، وسط حالات الاتهامات المتبادلة بينهم عن سبب التصعيد، ينذر بأيام أكثر دموية، خصوصا في ظل توسع عناصر القاعدة وداعش في أجزاء واسعة من المحافظة في ظل الفوضى وتمكين الجماعات المسلحة ممثلة بمليشيات الإصلاح والإنتقالي من مؤسسات الدولة، خدمة وتنفيذا لاجندت مشغليهم نحو مزيد من التشتت والتفكك، الذي يسهل للمحتل نهب الثروات والسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية.

استمرار الاقتتال والتطرف بالمحافظات المحتلة ينذر بواقع صعب، يهدد حياة المواطنين ومستقبلهم، وخصوصا بعد أن سخّر المحتل مقدرات الدولة لتنفيذ مخططاته التي أغرقت البلاد في وحلّ الموت ومستنقع الفوضى والخراب.

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