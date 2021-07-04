'معاريف': 'اسرائيل' قد تصعد هجماتها الأيام المقبلة على غزة

العالم - الاحتلال

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني "إسرائيلي" قوله، إن الفجوات بين "إسرائيل" وحماس كبيرة للغاية، ويبدو في هذه المرحلة أن التحدي المصري لإحراز تقدم بين الجانبين معقد ولا يوجد نتائج واضحة له.

وأشارت الصحيفة إلى استئناف حماس لإطلاق البالونات الحارقة بعد فشل اللقاء الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي وعودة الوفد الإسرائيلي إلى "تل أبيب"، مشيرةً إلى تمسك "إسرائيل" بموقفها من خلال ربط ملف إعادة الإعمار بحل قضية الأسرى والمفقودين، ومعارضتها لتحويل الأموال القطرية بشكل مباشر لحماس وهو ما ترفضه حماس.

وأشارت إلى الهجمات العسكرية من قبل جيش الاحتلال ضد أهداف تابعة لحماس ردًا على إطلاق تلك البالونات والتي كان آخرها الليلة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية "إسرائيلية" للصحيفة، إنه وفقًا لسياسة “تغيير المعادلة” التي تم وضعها خلال معركة "سيف القدس" فإن الجيش سيواصل هجماته بغزة طالما استمر إطلاق البالونات الحارقة.

ورجحت الصحيفة أن "يوسع الجيش "الإسرائيلي" من هجماته في الأيام المقبلة في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة".

وتشير التقديرات داخل المنظومة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية"، أن التوتر على جبهة غزة سيستمر في الأيام المقبلة وقد يتصاعد.

وبحسب الصحيفة، فإن المؤسسة العسكرية تستعد لسيناريوهات أكثر جدية منها إمكانية استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن "إسرائيل منزعجة للغاية من البضائع التي تنقل بحرية ودون رقابة من مصر إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هناك خشية في تل أبيب من أن إدخال هذه المواد بهذه الطريقة يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحة المحلية واستخدامات أخرى"، على حد زعمها.