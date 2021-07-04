شاهد..استمرار الإحتجاجات البحرينية للإفراج عن معتقلي الرأي

العالم - خاص بالعالم

المسيرات الشعبية التي عمت مختلف المناطق حملت الملك، مسؤولية تعرض حياة ابنائهم المعتقلين لأي خطر فيما اللافتات التي رفعها المتظاهرون تتهم النظام بممارسة القتل التدريجي الممنهج بحق المعتقلين لرفضه الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بالافراج عن المعتقلين خشية اصابتهم بالوباء، وبالخصوص حسن مشيمع الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية داخل السجون.



الاحتجاجات الشعبية ركزت في شعاراتها على المطالبة بالكشف عن مصير النائب السابق اسامة التميمي، الذي اخطفته قوات النظام من المستشفى التي يتلقي فيها العلاج جراء اصابته بجلطة دماغية.

وأكد المحتجون أن اخفاء التميمي، لايمكن يسكت الاصوات المعارضة في المملكة.



الحراك الشعبي التقي مع اضراب عن الطعام للشيخ المعتقل ميرزا المحروس في سجن جو المركزي.



جمعية الوفاق، اكدت عبر موقعها على التوتير، ان الشيخ المحروس المحكوم عليه بالمؤبد، قرر الاضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي يمارسها النظام بحق المعتقلين لاسيما حرمانه من رؤية ابنه المعتقل في نفس السجن.

ويقضي المحروس حكما بالسجن المؤبد مع زملائه الرموز، بسبب دورهم في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011.

جمعية العمل الاسلامي"امل"ذكرت عبر موقعها التوتير انباء تتحدث عن تدهور حالة المعتقل "عبد الله العالي الصحية" جراء اصابة للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وقد تم نقله الى العناية المركزية مشيرة الى ان عائلته تحمل السلطات مسؤولية الاهمالي في توفير الرعاية الصحية له، كما طالبت بالافصاح عن مكان وحالة ابنها المعتقل.

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