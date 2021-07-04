"الحكيم".. مشروع فيلم جديد بين العملاقين "دريد لحام" و "باسل الخطيب"

وفي التفاصيل، وبحسب ما ذكرت "CNN" بالعربية، فإن "أحداث الفيلم تدور في سوريا خلال الزمن الراهن، حول طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يسخر وقته وطاقته لخدمة أهلها بما يمتلكه من خبرات مهنية وحياتية، فيكون بمثابة "الحكيم" لهم على المستويين المهني والاجتماعي، وخلال زيارة حفيدته له، سيتعرض لمحنة شخصية، ستكشف حالة التردي الاجتماعي، التي خلفتها الحرب، وانعكاساتها على مصائر الناس، وسلوكياتهم، وأخلاقياتهم، فهل سيقف وحيدا في محنته رغم كل ما قدمه لمحيطه؟ رهان سيجيب عنه فيلم "الحكيم" بعد سلسلة تحديات وأحداث مشوقة".

وأشار باسل الخطيب إلى أنه "من المقرر أن تبدأ عمليات تصوير الفيلم في 7 يوليو الجاري، وسيستمر قرابة الـ40 يوما، على أن يكون الفيلم جاهزا للعرض مطلع الخريف المقبل"، حيث سيجمع الخطيب مجددا بين الفنانة، صباح الجزائري، والفنان دريد لحام ببطولة "الحكيم"، كما في "دمشق.. حلب" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم سينمائي، في مسابقة الفنان المصري الراحل، نور الشريف، للأفلام العربية، من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ34 سنة 2018، وحاز عنه لحام جائزة التمثيل الكبرى.

ويشارك في بطولة فيلم "الحكيم" أيضا: ربى الحلبي، روبين عيسى، ليا مباردي، إيلين عيسى، تسنيم الباشا، محمد قنوع، أحمد رافع، رامي الأحمر، والعديد من الممثلين السوريين الشباب.