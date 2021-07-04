حماس تنتخب العاروري رئيساً لإقليمها في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

وبانتخاب العاروروي تكون حركة حماس قد اتمت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية واقليم الخارج ،اي خارج فلسطين.

العاروري يشغل حاليا، منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وهو أسير سابق قضى نحو 18عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلية في الفترة ما بين عام 1992 و2010 على خلفية دوره في تأسيس الجناح العسكري لحماس اي كتائب القسام.

وقد ابعد العاروري الى سوريا قبيل الافراج عنه عام 2010 ، وهو يستقر حاليا في لبنان، ومؤخرا أوكلت للعاروري مهمة الفريق القيادي الذي يبحث انجاز المصالحة الداخلية مع حركة فتح.



في العاشر من آذار مارس الماضي تم إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحماس في قطاع غزة،بينما انتخب خالد مشعل رئيسا لاقليم الخارج خلفا لماهر صلاح في الثاني عشر من نيسان ابريل.

وحلّ موسى ابو مرزوق نائبا لمشعل، ووفق مصادر متابعة فإنه من المنتظر خلال الأيام القادمة التئام مجلس الشورى العام للحركة المؤلف من الأقاليم الثلاثة ؛ من أجل انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة أعلى منصب قيادي، الذي يشغله إسماعيل هنية منذ اربعة اعوام.

وتجري حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف محاطة بالسرية؛ نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وظل أمر اختيار قيادة الحركة في الضفة، مؤجلا طوال الفترة الماضية، ويبدو أن الأمر راجع بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق قيادات الحركة بالاعتقال هناك.



وبحسب متابعين، فإن المرحلة المقبلة على الصعيد الفلسطيني الداخلي تواكبها حركة حماس بكثير من التخطيط والتنظيم، لعدة اعتبارات منها المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ومتابعة التطورات ما بعد العدوان الاسرائيلي على غزة واعادة الاعمار والعلاقة مع مصر، اضافة الى ادارة المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي بعد التطورات السياسية الاخيرة في الكيان.

كما أن توليفة انتخاب رؤساء الاقاليم الثلاثة، تبدو متكاملة إزاء ما ينتظر الساحة الفلسطينية من تطورات، بعد ان اصبحت المقاومة رقما صعبا في المعادلات الداخلية والاقليمية.

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