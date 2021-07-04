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مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الامريكي قرب التاجي في العاصمة بغداد

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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