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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يهاتف نظيره الجزائري لبحث التعاون

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يهاتف نظيره الجزائري لبحث التعاون
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والمسار السياسي في ليبيا.

العالم - ليبيا

وقال بيان للحكومة الجزائرية أن "رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، هاتف أمس السبت نظيره الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمن، لتهنئة بالمنصب الجديد".

وتابع أن "المباحثات تناولت أيضا تطور المسار السياسي في ليبيا".

وأكد البيان "عزم الجانبين العمل على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي مايو الماضي زار دبيبة الجزائر، وأجرى مباحثات مع الرئيس عبد المجيد تبون، تناولت قضايا التعاون الأمني والإقتصادي ومسار الحل السياسي في ليبيا.

كما بحث زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي.

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