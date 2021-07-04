شاهد..طالبان تسيطر على إقليم بانجواي في ولاية قندهار الجنوبية

العالم - خاص بالعالم

وقال حاكم منطقة بانجواي"هاستي محمد" إن معارك جرت بين طالبان والقوات الأفغانية خلال الليل، ما دفع القوات الحكومية للانسحاب.

وأكد رئيس مجلس ولاية قندهار "جان خاكريوال"سقوط بانجواي متهما القوات الحكومية بأنها تعمدت الانسحاب.

ومشيرا الى ان طالبان لا ترغب بالسلام. وأفاد قائد شرطة الحدود في المنطقة أسد الله إن قوة الشرطة كانت تقاتل المتمردين وحيدة.

واشارت المصادر الى طالبان سيطرت على مقر الشرطة في المنطقة ومبنى الإدارة المحلية.

وعلى مدى سنوات، اشتبكت طالبان مع القوات الأفغانية بشكل متكرر في بانجواي ومحيطها، إذ سعى المتمردون للسيطرة عليها نظرا لقربها من قندهار، عاصمة الولاية.



المعارك هذه لم تكن الاولى من نوعها، فقد اندلعت مؤخرا معارك في ولايات عدة في أفغانستان.

في حين أعلنت طالبان أنها باتت تسيطر على100 من نحو 400منطقة في البلاد. وتعد بانجواي خامس منطقة في ولاية قندهار تسقط في أيدي المتمردين في الأسابيع الأخيرة.



سيطرة طالبان على إقليم بانجواي، دفع عشرات العائلات إلى الفرار من منازلها.



وقال مواطن أفغاني:"أطلق عناصر طالبان النار على سيارتنا بينما كنت أهرب مع عائلتي. أصابت خمس رصاصات على الأقل سيارتي".



وأكد مواطن:"أن عناصر طالبان متمركزون في أعلى الجبال ويطلقون النار على أي سيارات متحركة. طالبان لا ترغب بالسلام".



وتأتي سيطرة طالبان على منطقة بانجواي في ولاية قندهار الجنوبية، بعد يومين من إخلاء جنود الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية قرب كابول.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...