الكيان الاسرائيلي والمغرب معا في تدريبات عسكرية دولية

العالم - المغرب

ورفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عما إذا كان هبوط الطائرة المغربية مرتبطا بالتمرين العسكري الدولي أو ما إذا كان جنود الجيش المغربي سيشاركون في المناورة التي يتوقع أن يشارك فيها عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار "واللا" إلى أنه وثق هبوط الطائرة المغربية صباح اليوم، على مواقع تتبع الطائرات على الإنترنت، وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في فلسطين المحتلة. ولم يتضح عدد الجنود وأفراد الطاقم على متن الطائرة ومدة بقائهم في الكيان.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "الجيش يتعاون مع مجموعة متنوعة من الدول والجيوش الأجنبية، أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات العليا والبحوث والتطورات المشتركة. ولن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة".

وبحسب الموقع، يعد التعاون الأمني بين الكيان الإسرائيلي والمغرب مسألة حساسة للغاية من الناحية السياسية.

وتنضم أربع دول عربية إلى مناورات "نسيم البحر" البحرية التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود، بصفة مشارك أو مراقب وهي تونس والإمارات والمغرب ومصر.

وتضم قائمة الدول المشاركة أيضا كلا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان وكيان الاحتلال الاسرائيلي. بالإضافة إلى لاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وتركيا".