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الداخلية العراقية تصدر توصيات بشأن حماية المؤسسات الحكومية وأبراج الطاقة

الداخلية العراقية تصدر توصيات بشأن حماية المؤسسات الحكومية وأبراج الطاقة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأحد، حزمة توصيات بشأن حماية المؤسسات الحكومية وأبراج الطاقة.

العالم - العراق

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الغانمي عقد، اليوم، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور نائب وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومدير عام شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير ومدير العمليات وعدد من الضباط، وكان الاجتماع عبر الفيديو مع مدراء شرطة الطاقة والكهرباء في جميع المحافظات".

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أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، حزمة توصيات بشأن حماية المؤسسات الحكومية وأبراج الطاقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "الغانمي عقد، اليوم، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور نائب وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي ومدير عام شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير ومدير العمليات وعدد من الضباط، وكان الاجتماع عبر الفيديو مع مدراء شرطة الطاقة والكهرباء في جميع المحافظات".

وناقش الغانمي، خلال الاجتماع، وفق البيان، "الخطة الخاصة بحماية منشآت الطاقة والكهرباء والأبراج وأهمية حماية أبراج الطاقة الكهربائية والخروقات الأخيرة، مؤكداً عدم السماح بأي خرق في هذه الأبراج، لكونها تعتبر عنصراً حيوياً ومهماً في البنى التحتية للبلاد، وعلى وزارة الداخلية حمايتها بالتنسيق مع جميع التشكيلات وقيادة العمليات المشتركة".

وأوصى الوزير، "بعدد من التوجيهات التي من شانها تعزيز حماية هذه المؤسسات الحكومية والعمل على بذل المزيد من الجهود لتوفير الأمن فيها".

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