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اليمن/لجنة الأسرى تجدد استعدادها لإجراء عملية تبادل شاملة

اليمن/لجنة الأسرى تجدد استعدادها لإجراء عملية تبادل شاملة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى على استعداد حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء الكامل لإجراء عملية تبادل تشمل جميع الاسرى.

العالم- اليمن

وقال المرتضى خلال لقاءه اليوم برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكدنا خلال لقائنا برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادنا الكامل لإجراء عملية تبادل تشمل جميع الاسرى.

وأشار المرتضى: طلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحرك الجاد لزيارة كل السجون والاطلاع على أحوال الأسرى ومصير المخفيين.

وأضاف المرتضى: قدمنا للجنة الدولية للصليب الأحمر شرحاً كاملاً عن الانتهاكات التي تمارسها قوى العدوان بحق الأسرى.

يشار إلى أن قوى العدوان أقدمت، خلال الفترة الماضية، على قتل عدد من الأسرى في سجون مارب تحت التعذيب، في جرائم بشعة ترتكبها بحق الأسرى وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تجرم قتل الأسرى، وسط صمت وتواطؤ دولي.

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