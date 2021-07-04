اليمن/لجنة الأسرى تجدد استعدادها لإجراء عملية تبادل شاملة

العالم- اليمن

وقال المرتضى خلال لقاءه اليوم برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكدنا خلال لقائنا برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادنا الكامل لإجراء عملية تبادل تشمل جميع الاسرى.

وأشار المرتضى: طلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحرك الجاد لزيارة كل السجون والاطلاع على أحوال الأسرى ومصير المخفيين.

وأضاف المرتضى: قدمنا للجنة الدولية للصليب الأحمر شرحاً كاملاً عن الانتهاكات التي تمارسها قوى العدوان بحق الأسرى.

يشار إلى أن قوى العدوان أقدمت، خلال الفترة الماضية، على قتل عدد من الأسرى في سجون مارب تحت التعذيب، في جرائم بشعة ترتكبها بحق الأسرى وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تجرم قتل الأسرى، وسط صمت وتواطؤ دولي.