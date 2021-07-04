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موجة نزوح جديدة بأفغانستان..

فرار عشرات العائلات إثر سيطرة طالبان على منطقة رئيسية في قندهار

فرار عشرات العائلات إثر سيطرة طالبان على منطقة رئيسية في قندهار
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

سيطرت حركة طالبان على منطقة رئيسية في معقلها السابق قندهار عقب مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الحكومة الأفغانية، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار.

العالم - افغانستان

ويواصل المتمرّدون حملتهم لانتزاع أراض في مناطق ريفية في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو (أيار) عندما بدأ الجيش الأمريكي سحب آخر جنوده. بحسب فرانس برس.

ويأتي سقوط منطقة بانجواي في ولاية قندهار الجنوبية بعد يومين من إخلاء جنود امريكا وحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية قرب كابول، التي شكلت مركزاً للعمليات ضد طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها خلال العقدين الماضيين.

وعلى مدى سنوات، اشتبكت طالبان مع القوات الأفغانية بشكل متكرر في بانجواي ومحيطها، إذ سعى المتمرّدون للسيطرة عليها نظراً لقربها من قندهار، عاصمة الولاية.

ويتحدّر زعيم طالبان هبة الله اخوند زاده من بانجواي.

وتعد قندهار مهد طالبان التي حكمت أفغانستان من خلال تطرف وعنف إلى أن أطاح بها غزو قادته الولايات المتحدة عام 2001.

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