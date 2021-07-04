وقفة احتجاجية تنديداً بمماطلة الاحتلال برفع الحصار عن غزة

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وعلى حدود غزة الشمالية علا صوت العمال احتجاجا على استمرار الحصار، فقد نظم اتحاد عمال فلسطين وقفة غاضبة، أمام معبر بيت حانون شمال القطاع.

هذا المكان الذي كانوا يعبرون منه للعمل خارج غزة، وأغلق في وجوههم منذ بدء الحصار، فحرموا من قوت أبنائهم وأصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.

غزة لازالت تحت مقصلة الحصار، والعدوان فالطائرات الاسرائيلية، تشن غارات على القطاع بين ليلة وأخرى ومبررها استمرار البالونات عند الحدود.

ولكن الفلسطينيين يعدون بالمزيد من الضغط الشعبي، قد يصل لعودة مسيرات العودة وكسر الحصار.

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