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وقفة احتجاجية تنديداً بمماطلة الاحتلال برفع الحصار عن غزة

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

غزة لن تساوم على إعمارها، مبدأٌ يرفضه أهلها، ولهذا واصلوا احتجاجاتهم، فقد نظم اتحاد علماء فلسطين، وقفة احتجاجية امام برج الجلاء المدمر احتجاجا على مماطلة الاحتلال في إدخال مواد الإعمار لغزة، وكذلك منع ادخال العديد من المستلزمات الاساسية للمواطنين.

العالم - مراسلون

وعلى حدود غزة الشمالية علا صوت العمال احتجاجا على استمرار الحصار، فقد نظم اتحاد عمال فلسطين وقفة غاضبة، أمام معبر بيت حانون شمال القطاع.

هذا المكان الذي كانوا يعبرون منه للعمل خارج غزة، وأغلق في وجوههم منذ بدء الحصار، فحرموا من قوت أبنائهم وأصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.

غزة لازالت تحت مقصلة الحصار، والعدوان فالطائرات الاسرائيلية، تشن غارات على القطاع بين ليلة وأخرى ومبررها استمرار البالونات عند الحدود.

ولكن الفلسطينيين يعدون بالمزيد من الضغط الشعبي، قد يصل لعودة مسيرات العودة وكسر الحصار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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