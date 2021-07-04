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مصر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة "مفتي النصرة" في قضية "جند الأقصى"

مصر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع محاكم طرة أولى جلسات محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، الإمام والخطيب والداعي الشرعي بتهمة الالتحاق بـ"جند الأقصى" و"جبهة النصرة".

العالم- مصر

وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر المقبل للااطلاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهم كونه مصري الجنسية، تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها.

وأشارت إلى أن المتهم التحق بجماعة "القاعدة" في سوريا ضمن صفوف "جند الأقصى وجبهة النصرة".

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق واتس آب تحت مسمي "إفتاء ـ أسئلة وفتاوي" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة بغرض الالتحاق بـ "جند الأقصى وجبهة النصرة".

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