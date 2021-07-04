مصر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة "مفتي النصرة" في قضية "جند الأقصى"

العالم- مصر
وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر المقبل للااطلاع.
ووجهت النيابة العامة للمتهم كونه مصري الجنسية، تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها.
وأشارت إلى أن المتهم التحق بجماعة "القاعدة" في سوريا ضمن صفوف "جند الأقصى وجبهة النصرة".
وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق واتس آب تحت مسمي "إفتاء ـ أسئلة وفتاوي" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة بغرض الالتحاق بـ "جند الأقصى وجبهة النصرة".