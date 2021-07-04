الفستق كنز لا مثيل له للبشرة

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ينمو الفستق في مناطق مختلفة من العالم، وأشجاره معمرة، وعالية، وكثيرة التفرع، ويتبع للفصيلة البطمية، ومنه أنواع كثيرة، من بينها الفستق الحلبي الأحمر، والفستق اللازوردي، والفستق العليمي، ويدخل في صناعة الحلويات، مثل الكيك، والآيس كريم، والأطعمة المختلفة كالسلطات، وخلطات المكسرات.

ومن جانب آخر، يلعب الفستق دوراً كبيراً في الحفاظ على البشرة وصحتها، ومنها أنه مرطب طبيعي: زيت الفستق هو مرطب طبيعي ممتاز للبشرة، ويمنحك بشرة ناعمة بشكل طبيعي.

يغذي البشرة: يحتوي الفستق على عدد من المعادن التي يحتاجها الجسم بشدة مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والصوديوم، التي تعمل على ترطيب الجلد والشعر، وتجعل البشرة أكثر رطوبة ونعومة.

يضيء بشرتك بشكل طبيعي: البشرة المتوهجة تعني بشرة صحية خالية من حب الشباب أو الرؤوس السوداء أو مشاكل الوجه الأخرى ، لذا يعمل الفستق على اضفاء اللمعان على بشرتك لإنه غني بالأحماض الدهنية.

يمنع الشيخوخة المبكرة: بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يحتوي الفستق أيضًا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، بالإضافة إلى أنواع فيتامينات ب المعقدة بما في ذلك الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، حمض الفوليك وحمض البانتوثنيك والكولين والبيتين، التي تعمل على حماية الجلد من تلف الخلايا بسبب الأشعة فوق البنفسجية والتلوث الذي يعد أحد مسببات ظهور علامات الشيخوخة على الجلد.