تصعيد كبير في الصراع بين الامارات والسعودية بالجنوب اليمني + فيديو

العالم – اليمن

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية أشار العمّاري إلى أن ما يحدث في الجنوب اليمني هو نتاج طبيعي جدا لصراع الأجندات الذي وصل اليوم إلى ساعة الحقيقة.

ولفت إلى أن مشكلة فصائل المرتزقة في اليمن أنها تنفذ أجندات الوكلاء، وأضاف أن: الوكلاء اليوم فقدوا البوصلة تقريبا، لأن دخول واشنطن على خط المفاوضات أو التسوية في اليمن كان بدون أجندة واضحة.

وأشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ وصل إلى المنطقة فيما لم يكن لديه مشروع واضح، وهذا الذي سبب إرباكا لوكلاء واشنطن في المنطقة.

وفي جانب آخر من حديثه أشار إلى أن ما يحصل في منطقة لودر إنما هو دليل على ارتباك مرتزقة العدوان، وقال: الكل يحاول أن يتمترس حول مكتسباته بغض النظر عن النتيجة النهائية.

وفيما قال "علينا ألا نعول كثيرا على المرتزقة اليمنيين" حذر من أن الصراع في الجنوب المحتل سيشهد تصعيدا كبيرا في المستقبل بين الإمارات والسعودية، وإنما بأدوات يمنية، وقال: هذا هو دأبهم، لكنه كان كله من خلف الستار.

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