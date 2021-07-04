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سوريا.. سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر

سوريا.. سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية مساء يوم الأحد بسقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا.

العالم - سوريا

وقالت المصادر نقلا فرهاد شامي مدير المركز الاعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، إن القذيفتين الصاروخيتين المجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا داعش.

وأكد فرهاد شامي أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد أعلنت في 28 يونيو أن وحداتها تعرضت لهجمات صاروخية وصفتها بالخطيرة في محيط حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

ونشر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بيانا حول الهجمات الصاروخية في دير الزور قال فيه إن قواعد عسكرية متقدمة لمحاربة داعش تابعة لـ"قسد" تعرضت إلى "هجمات صاروخية خطيرة"، في منطقة حقل العمر بريف دير الزور، وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط.

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