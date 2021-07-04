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الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية

الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في تغريدة على تويتر اليوم الأحد أن انسحاب واشنطن الأحادي الجانب من خطة العمل المشتركة الشاملة هو أساس الأزمة الحالية بشأن برنامج إيران النووي.

العالم - أسيا و الباسفيك

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا جيانينج على أن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكتب في تغريدة على تويتر: "الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب من خطة العمل المشتركة الشاملة والضغوط القصوى على إيران هما السببان الجذريان للأزمة النووية الإيرانية الحالية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على تويتر: "بطبيعة الحال، تحتاج الولايات المتحدة لتصحيح أخطائها". "بادئ ذي بدء، يجب أن ترفع بالكامل حظرها الأحادي الجانب وغير القانونية ضد إيران والأطراف الاخرى من أجل تشجيع إيران على اتخاذ مسار مماثل والنجاح في المفاوضات".

وتدعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تعتزم تمهيد الطريق أمام بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي من خلال المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

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الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية

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