الجامعة العربية تكشف مطالب دول عربية من مجلس الأمن بشأن سد النهضة

العالم -مصر

ونفى السفير ماجد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية على قناة "TeN"، طلب المجموعة العربية بفرض عقوبات على إثيوبيا أو إرسال قوات حفظ سلام تقف على سد النهضة، مؤكدا أن اللجنة العربية ستقابل أعضاء مجلس الأمن وستشرح أبعاد وخلفية ملف سد النهضة لهم.

وأضاف، أن "اللجنة من المقرر أن تعقد لقاءات أيضا مع سفراء الصين وروسيا وأفريقيا وأمريكا وفرنسا والهند والمكسيك وفيتنام، الثلاثاء المقبل، لشرح أبعاد الملف لهم والتعرف على مخاوفهم وتهدئتها"، موضحا أن اللقاءات تستهدف حصول القرار الخاص بـ"سد النهضة" على الأصوات المطلوبة لتمريره بعدد 9 أصوات.

ونفى عبد الفتاح، وجود اتجاه من الدول الأعضاء الدائمة استخدام حق النقض "الفيتو"، مؤكدا أن "الدول العربية تقر بحق إثيوبيا في التنمية، لكن بدون إلحاق الضرر الجسيم الذي يؤثر على انقطاع المياه بدول المصب".

وذكر أن انقطاع المياه يعني التأثير على الزراعة والأمن الغذائي والعادات الصحية بدول المصب ويحول الملف من قضية تنمية إلى قضية تؤثر على حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل لمعرفة توقيتات فتح وغلق السد وكمية المياه.