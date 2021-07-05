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تونس.. 116 وفاة جديدة بكورونا والوضع الوبائي مقلق

تونس.. 116 وفاة جديدة بكورونا والوضع الوبائي مقلق
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أحصت وزارة الصحة التونسية الأحد 116 حالة وفاة و4686 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم - تونس

وتعكس حصيلة الوفيات الوضع الوبائي المتدهور في تونس في ظل موجة كاسحة تسببت في أرقام قياسية للإصابات اليومية على مدار الأسبوع الأخير.

وللمرة الثانية خلال أسبوع تسجل تونس 116 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات حتى يوم السبت 15 ألفا و377.

وتقلص عدد الإصابات اليومية إلى أقل من خمسة آلاف لأول مرة منذ يوم 28 يونيو الماضي، علما بأن أعلى حصيلة شهدتها تونس على الإطلاق كانت الأربعاء الماضي 30 يونيو بلغت 6776 إصابة.

وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى "الإنذار المرتفع جدا" والذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 آلف ساكن، في وقت تشهد فيه المستشفيات العمومية انهيارا في طاقة الاستيعاب ونقصا في التجهيزات وأسرة الإنعاش والأكسيجين.

وباستثناء ولاية قفصة، فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة بأضعافه، ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.

وفرضت 12 ولاية من بين 24، حجرا صحيا شاملا أو جزئيا في عدد من المعتمديات كونها تخطت 400 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

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تونس.. 116 وفاة جديدة بكورونا والوضع الوبائي مقلق

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