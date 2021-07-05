افتتاح معرض الأسبوع الزراعي في العراق قريبا

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وذكر بيان لوزارة الزراعة ان "الوزارة من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية تؤكد استمرار العمل لاستكمال الاستعدادات المبكرة لانطلاق فعاليات الاسبوع الزراعي الثاني عشر بدورته الاستثنائية.

واضاف، أن المعرض هذا العام يحظى باهتمام كبير من مختلف الدوائر والشركات المشاركة، فضلا عن القطاع الخاص ومربي الدواجن ومنتجي المحاصيل المختلفة".

واشار البيان الى أن "الأسبوع الزراعي الثاني عشر سيكون برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واشراف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، وبتنظيم شركة مجد الاعمال لاقامة المعارض والمؤتمرات الدولية والذي يقام على ارض معرض بغداد الدولي في العاشر من تموز الجاري ويستمر لغاية الرابع عشر منه" .

واكد ان "هناك مشاركة محلية وعربية وعالمية وبواقع ١٣٥ شركة ودائرة "، لافتاً إلى انه "سيتم عرض العديد من المنتجات النباتية والحيوانية، حيث يعد الأسبوع الزراعي حلقة وصل بين الباحثين والمختصين بالشأن الزراعي وبين جمهور الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية، حيث ستشارك جميع دوائر الوزارة ومديريات الزراعة".

واوضح، انه "سيتخلل ايام الاسبوع الزراعي البيع المباشر للمواطنين وبأسعار مناسبة لدعم المنتج المحلي، وتعميم ثقافة الترويج لهذا المنتج وتحقيق توازن في الأسعار بغية دعم القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني".