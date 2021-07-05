الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. اعدام طالب جامعي بتهمة محاولة اغتيال لواء سابق

مصر.. اعدام طالب جامعي بتهمة محاولة اغتيال لواء سابق
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام بحق الطالب الجامعي "معتز مصطفى حسن" (25 عاماً)، داخل سجن استئناف القاهرة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي ورجل دين، فيما جرى نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تمهيداً لتسليمه لأسرته لدفنه، وذلك بزعم إدانته في محاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر.

العالم - مصر

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا على ثلاثة متهمين بالإعدام شنقاً، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء السابق في مارس/آذار عام 2018، عن طريق تفجير سيارة ملغومة بالتزامن مع مرور موكبه بمنطقة سيدي جابر في مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه، فيما تتهم السلطات 11 شخصًا بينهم اثنان محبوسان وتسعة هاربون.

ونسبت النيابة المصرية للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم "تولي قيادة في حركة (حسم) المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، والانضمام لها وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، إضافة للشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة، وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية".

وتوسع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام في حق معارضي انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمتها بموجب تعديلات الدستور الأخيرة، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة من جراء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان" المعارضة.

ودعت منظمات حقوقية دولية النظام المصري إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان على وقع إصدار القضاء المصري أحكاماً جماعية بالإعدام، وصفتها جهات دولية بأنها "تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية".

روابط ذات صلة

حملة تطالب بإيقاف أحكام الإعدام في مصر

الإعدام لعراقي في مصر لتورطه في قضية قتل زوجته

مصر: الإعدام لـ 12 شخصا بينهم صفوت حجازي والبلتاجي والعريان

مصر.. عاصفة غضب بوجه البابا إثر إعدام الحكومة 'الراهب المشلوح'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التضليل الامريكي وقرصنة حرية التعبير- الجزء الثاني

التضليل الامريكي وقرصنة حرية التعبير- الجزء الاول

شاهد...مطعم شعبي في الموصل بأقل من دولار

العلاقات الجزائرية الليبية والتصعيد عند الحدود-الجزء الثاني

تحديات الحكومة الجزائرية وتعديل الدستور التونسي-الجزء الاول

مقتل 47 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بالفلبين وإصابة 49