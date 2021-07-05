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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية بسوريا

الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا حسام زيدان بان عدة قذائف صاروخية استهدفت قاعدة عمر النفطي القاعدة الغير شرعية للقوات الأمريكية في منطقة دير الزور شرقي سوريا، مشيراً الى ان القوات الأمريكية تسعى منذ فترة لتوسيع هذه القاعدة ونقل بعض ارهابيي تنظيم داعش اليها.

العالم - مراسلون

وذكر مراسلنا نقلا عن مصادر محلية تأكيدها سقوط عدد من الصواريخ والقذائف الصاروخية على تلك القاعدة اضافة الى مشاهدة تصاعد السنة النيران فيها وتحليق كثيف للمروحية الامريكية التي انطلقت من قاعدتها في الحسكة باتجاه تلك المنطقة لتمشيط محيط القاعدة المستهدفة. كما انتشرت قوات قسد في محيط القاعدة للبحث عن منفذي العملية وتحديد محل اطلاق الصواريخ.

وأكد مراسلنا ان اي جهة لم تتبنى مسؤولية هذه العملية حسب المصادر المحلية حيث يأتي هذا الإستهداف بعد اقل من اسبوع من استهداف مماثل لهذه القاعدة بعدد من الصواريخ والقذائف الصاروخية بعد ساعات من قيام الطيران الأمريكي بقصف مواقع للحشد الشعبي العراقي على الحدود العراقية السورية والتي تعتبر نقاط مهمة لمنع تسلل عناصر داعش الوهابيين وحماية الحدود منهم.

وشدد مراسللنا على أن المصادر في دمشق تعتبر هذه العمليات تأتي رداً على السياسة الأمريكية في المنطقة لتوسيع الانتشار وادخال المساعدات اللوجستية الداعمة لقواعدها الغير الشرعية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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