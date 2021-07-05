تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في حلب السورية

العالم - سوريا

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية أن "دورية روسية تركية مشتركة تم تسييرها في محافظة حلب على طول الطريق من حاجز الجريب إلى بلدة بندر خان والعودة على طول الطريق، وأخرى من بلدة متراس إلى بلدة بير عمر والعودة إلى قواعدهما".

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، محادثة هاتفية ناقشا خلالها العمل المشترك بين قوات البلدين في سوريا.

وذكر الكرملين أن "بوتين وأردوغان تطرقا خلال مكالمتهما إلى القضايا الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا".

وشدد الرئيسان على "الأهمية الكبيرة للعمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك الهادف إلى منع تصعيد التوتر في شمال غرب سوريا، ومكافحة الزمر الإرهابية المتبقية في هذه المنطقة".

واتفق الرئيسان على "الاستمرار في الاتصالات الثنائية والشخصية والعمل المشترك على مستويات أخرى".