شاهد .. تفجر الخلافات بين الامارات والسعودية في أوبك +

العالم - الإمارات



أزمة انشقاق كبيرة على مختلف المستويات بين الامارات والسعودية ظهرت بعد ان بدات ارحاصاتها بالظهور منذ فترة طويلة في اكثر من ميدان وعلى اكثر من صعيد واخذ مسارها بالاتساع شيئاً فشيئ الى ان تفجرت في اوبك +.

الامارات اعلنت رسميا في مواجهة مع السعودية بعد رفضها خطة تتبناها الرياض في اوبك + التي تقضي بالحفاظ على استراتيجية خفض الانتاج النفط الحالي وطالبت بمراجعة نسب الانتاج للقبول بها.

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قال إنّ "مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان/ابريل".

وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان رد على الإمارات وانه اذا تحفظات لدى دولة لماذا سكتت عنها سابقا؟

وقرار الامارات بالخروج من تحت العباءة السعودية، ليس جديدا، فقد اعلنت ابو ظبي سابقا الخروج من اتفاق الرياض المتعلق بجنوب اليمن بين حكومة هادي المدعوم سعوديا والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

والامارات التي باتت تسيطر على جنوب اليمن وجزيرتي سقطرى وميون وتقيم قواعد ومطارات عسكرية فيهما للسيطرة على المعابر المائية لم تترك للسعودية في اليمن الا الصحاري ولم تكتفي بذلك بل قامت مقاتلات الامارات بقصف جوي ضد مواقع هادي في محافظة أبين.

قرار السعودية حظر سفر مواطنيها إلى الإمارات من ضمن دول أخرى في بحجة تفشي متحورات كورونا يبدوا أنه جاء في إطار الرد على الإمارات ورسالة واضحة لها فما كان الاخير الرد بالمثل.

الإمارات تدرك في المقابل أن الهدف العسودي هو تقويض الدور الاماراتي في المنطقة وعلى مستوى الاقتصادي من خلال خطة ولي العهد السعودي 2030 وانشاء شركة طيران عملاقة لمنافسة شركات امارات وقطر.

كما استذلت اتفاقيات التطبيع مع الكيان الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة السعودية، الأمر الذي دفعت الرياض الى فرملة خطوات التطبيع معه رغم ان اتفاقية التطبيع كانت طبخة مشتركة بين محمد بن سلمان ونظيره وصديقه الاماراتي محمد بن زايد.

السعودية من جهتها ارسلت رسالة الى الامارات عبر استضافة القيادي في حماس خالد مشعل على قناة العربية مفادها ان هناك تغيرات في خارطة التحالفات والعلاقات السياسية في المنطقة اخذة بالتشكل.