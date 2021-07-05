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'غانتس' لا يستبعد اندلاع الحرب مع غزة في أية لحظة

'غانتس' لا يستبعد اندلاع الحرب مع غزة في أية لحظة
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب في الكيان الإسرائيلي بيني غانتس إن "قطاع غزة مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي عملية".

العالم - فلسطين

وفي تصريح لقناة 13 العبرية، قال غانتس إن "احتمال الحرب مع قطاع غزة لا زال قائما".

وأضاف أن "القطاع مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لكل عملية".

وفي تطرقه إلى مسألة البالونات الحارقة التي تطلقها "حركة حماس" من قطاع غزة، قال: "بعد عملية "حارس الأسوار" قلنا إننا لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق، وأيضا نحن لا نتقبل قضية البالونات".

وتابع: "من الآن فصاعدا سنهاجم ونستمر بمهاجمة أهدافا نراها نوعية".

وفي الوقت الذي يطلق فيه غانتس التصريحات التي تشم منها رائحة التهديد فان الخبراء الاستراتيجيين يؤكدون أن كيان الاحتلال تلقى ضربات موجعة خلال عملية سيف القدس، وأن قيادات الكيان تقوم بالتعويض عن هذه الضربات باطلاق التهديدات والمواقف التصعيدية.

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