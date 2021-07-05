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إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لسد النهضة بشكل رسمي

إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لسد النهضة بشكل رسمي
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في مصر الدكتور عباس شراقي ، أن "عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بدأت رسميا"، بحسب روسيا اليوم.

العالم - مصر

وقال شراقي إن "التخزين الأول بدأ في أول يوليو من العام الماضي واستمر حتى 21 من نفس الشهر، بتخزين قدره حوالى 5 مليار متر مكعب، وابتداء من اليوم التالي فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط".

وأضاف أنه "في 14 أبريل 2021 فتحت إثيوبيا أول البوابتين وتم تصريف حوالي مليار متر مكعب من التخزين الأول حتى 25 يونيو، حيث الارتفاع التدريجى لمستوى البحيرة، إلى أن وصلت إلى نفس المستوى الأول بسعة 5 مليار متر مكعب يوم السبت 3 يوليو، ليبدأ التخزين الثاني رسميا الأحد 4 يوليو 2021 وسوف يستمر حوالي أسبوعين حتى 20 يوليو ليبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد الذي يصل إلى منسوب 573 مترا بعد أن كان 565 مترا، بسعة تخزينية ثانية حوالي 3 مليارات بالإضافة إلى الخمسة مليارات متر مكعب من التخزين الأول، ليكون الإجمالي 8 مليارات متر مكعب".

وتابع أنه "من المتوقع استمرار فتح البوابتين طوال فترة التخزين الثاني بعدها لا يصبح لهما أهمية سواء بفتحهما أو غلقهما نظرا لمرور الفيضان من أعلى الممر الأوسط والذي يصل إلى متوسط 600 مليون متر مكعب يوميا في شهر أغسطس".

ولفت إلى أن "التخزين الثاني أصبح حوالي 3 بدلا من 13.5 مليار متر مكعب وهو تخزين لايمكن منعه أو إيقافه نظرا لتعلية الممر الأوسط الذي مازال مستمرا حتى اليوم في صب 8 أمتار خرسانة".

وأضاف أن "إثيوبيا تسابق الزمن للانتهاء قبل هجوم الفيضان، لا تستطيع البوابتين إمرار سوى 50-60 مليون متر مكعب يوميا فقط".

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