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مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم سجن عوفر وتقمع الاسرى الفلسطينيين وتنقلهم إلى قسم 18وحالة توتر تسود كافة أقسام السجن

الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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