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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي: نظرتنا الى الانسان والسجناء مبنية على القيم الاسلامية
الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي: يجب ان تكون المؤسسات في البلاد خادمة للشعب وتجعل العدالة في سلم الاولويات
الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي: الرئيس الجديد للسلطة القضائية محسني ايجئي يمتاز بحسن ادائه
مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم سجن عوفر وتقمع الاسرى الفلسطينيين وتنقلهم إلى قسم 18وحالة توتر تسود كافة أقسام السجن
الإعلام السوري: استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بالقذائف الصاروخية
مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الامريكي قرب التاجي في العاصمة بغداد
مراسل العالم: لواء 25 التابع لقوات الحـشد الشـعبي العراقي يحبط محاولة تفجير أبراج لنقل الطاقة جنوب نينوى
مصادر يمنية لقناة العالم: القصف الجوي على مواقع هادي في مديرية مودية ادى الى مقتل وجرح العشرات من الجنود
مصادر يمنية لقناة العالم: مواقع قوات هادي في مديرية مودية اليمنية تعرضت لقصف جوي مجهول يعتقد انه من طيران اماراتي
طهران تطالب بيروت باتخاذ القرار المناسب بشأن مقترحها لتشكيل لجنة تعاون مشترك لتنسيق المعلومات والتسريع في كشف مصير المختطفين
مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم سجن عوفر وتقمع الاسرى الفلسطينيين وتنقلهم إلى قسم 18وحالة توتر تسود كافة أقسام السجن
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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السعودية
الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.