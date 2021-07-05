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شاهد .. استمرار استهداف القواعد الأمريكية في سوريا

الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

للمرة الثانية في غضون أسبوع، استهدف هجوم صاروخي القاعدة العسكرية الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا. وقالت مصادر سورية إن عدة قذائف صاروخية سقطت داخل القاعدة العسكرية وجاء هذا الاستهداف بعد آخر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

العالم - سوريا

هجوم صاورخي هو الثاني من نوعه خلال اسبوع على القاعدة العسكرية الاميركية في دير الزور شرقي سورية.

وكالة الأنباء السورية سانا ذكرت ان القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي تعرضت لهجوم صاروخي ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها ان عدة قذائف صاروخية سقطت داخل القاعدة العسكرية فيما اكد شهود عيان بان أصوات الانفجارات لا تزال تسمع داخل القاعدة الأميركية في حقل العمر، متوقعين بان القصف تسبب بخسائر في القاعدة بعد اشتعال النيران فيها.

وعلى الفور اغلقت قوات الاحتلال الاميركي المنطقة وقامت بتسيير الدوريات العسكرية وسط تحليق مكثف لطيران المروحي والاستطلاعي دون ورود معلومات عن عدد الإصابات او القتلى في صفوف القوات الأمريكية.

من جهته، قال متحدث باسم البنتاغون ان بلاده على اطلاع بتقارير عن استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي مؤكدا ان واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي هجوم يستهدف الأميركيين في المنطقة.

الهجوم على قاعدة الاميركية في دير الزور تزامن ايضا مع سماع أصوات انفجارات في حقل الكونيكو، أكبر حقول الغاز السورية، وسط أنباء عن هجوم صاروخي مماثل على الموقع، تسببت بتصاعد ألسنة اللهب من داخل الحقل الذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية في منطقة الجزيرة السورية.

الهجوم على قواعد العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي الذي لايزال مجهول المصدر ياتي في الوقت الذي تقوم العناصر الموالية للجيش الاميركي بتعزيز تواجدها وتشديد الحراسة على الحقول النفطية.

ما يسمى بقوات سورية الديمقراطية نفت استهداف حقل كونيكو للغاز وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي قال ان لا صحّة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل الغاز شمال غرب دير الزور وقال أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها "قسد" مع قوّات التحالف الأمريكي

.وفي وقت سابق اعترف فرهاد شامي بسقوط قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور نافيا وقوع اصابات.

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