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الحريري عاد إلى بيروت

الحريري عاد إلى بيروت
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

عاد الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت قادماً من ابو ظبي، بعدما امضى فيها اسبوعين.

العالم_لبنان

وعلمت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين انّ العودة الحريري هذه المرة قد تكون مختلفة عن بقية المحطات التي أمضاها في بيروت، في إطار الجولات المكوكية التي امتدت طيلة الأشهر الثمانية الماضية بين بيروت وبعض العواصم العربية والغربية.

فهو بات قاب قوسين او أدنى من اتخاذ قرار ما في الايام القليلة المقبلة، لكسر المراوحة القائمة بين التأليف والإعتكاف والإعتذار.

و حول عودة الحريري الى بيروت كتبت صحيفة الاخبار لكن الخبر اليوم هو زيارة سعد الحريري إلى بيروت، وتسبقه أخبار ممجوجة من نوع: أسبوع حاسم، هل يعتذر أم يطرح تشكيلة جديدة على رئيس الجمهورية؟

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