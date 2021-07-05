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رئيس جنوب إفريقيا السابق يرفض تسليم نفسه

رئيس جنوب إفريقيا السابق يرفض تسليم نفسه
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

رفض رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما أمس الأحد تسليم نفسه للسلطات قبل ساعات من انتهاء مهلة أعلنها القضاء.

العالم - افريقيا

وقال زوما من معقله في كوازولو ناتال شرقي البلاد: "لا داعي للذهاب إلى السجن اليوم".

وحكم على الرئيس السابق بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام محققين في قضية فساد.

لكن المحكمة وافقت السبت على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم بالسجن في مناورة لتجنب وضعه وراء القضبان حتى تاريخ الجلسة الجديدة في 12 يوليو على الأقل.

رغم ذلك، أكد خبراء في القانون الدستوري أن تعيين جلسة جديدة لا يلغي حكم المحكمة الدستورية.

وقال زوما إن "إرسال شخص إلى السجن بدون محاكمة هو تحريف للعدالة"، معتبرا ان "إدخالي إلى السجن في ذروة الوباء، في هذا السن، يشبه الحكم علي بالإعدام".

في وقت سابق الأحد، ندد الرئيس السابق البالغ 79 عاما أمام حشد من أنصاره تجمعوا بمحيط منزله في نكاندلا، بـ"انتهاك حقوقه" من جانب القضاة الذين حكموا عليه. وتعهد أنصاره بجعل جنوب إفريقيا "غير قابلة للحكم" في حال تم سجنه.

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