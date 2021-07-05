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مستشارة رئيس حكومة لبنان للشؤون الصحية..

الخلاص الوحيد بمواجهة فيروس كورونا ومتحوّراته هو اللقاح

الخلاص الوحيد بمواجهة فيروس كورونا ومتحوّراته هو اللقاح
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكّدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية ورئيسة اللجنة التنفيذية للّقاح بترا خوري أن طريق الخلاص الوحيد بمواجهة فيروس كورونا ومتحوّراته هو اللقاح.

العالم_لبنان

ودعت اليوم الاثنين في حديث إذاعي من هم بين 30 و49 عاماً الى التوجه لأخذ لقاح أسترازينيكا الذي أبدى فعاليةً في محاربة الوباء، واليوم مع المتحوّر دلتا الوضع دقيق لأن الذين لم يتلقوا لقاحاً سيصابون وسيعانون من عوارض صعبة.

وعن المتحور دلتا، أوضحت خوري انه بمجرّد أن المتحوّر وصل الى لبنان فارتفاع أعداد الإصابات بات حتمياً لأن دلتا سريع الانتشار، وعلينا أن نتطلّع الى المملكة المتحدة التي تسجّل حوالي 99% من إصابات كورونا بالمتحوّر الهندي لكن نسبة الوفيات وعدد الاصابات التي تتطلّب استشفاء قليلة جدّاً.

العالم_لبنان

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