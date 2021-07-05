أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 05 يوليو 2021

عصر ايرانيان ...

مفاوضات فيينا في محطتها الجديدة.. استمرار للوعود الفارغة ولرهان امريكا على الحظر

افكار ..

محافل نيابية .. الرفع الجزئي للحظر لن يعيد الثقة بامريكا بشأن الالتزام بالاتفاق النووي

اطلاعات ..

حركة طالبان الافغانية تقترب بسرعة من ابواب العاصمة كابول

آفتاب يزد ..

نجل الزعيم الافغاني الراحل احمد شاه مسعود يتحرك لمواجهة طالبان باطار " المقاومة الثانية "

رسالت ...

تحرك الكيان الصهيوني لتوسيع وتسريع الاستيطان بالضفة الغربية وتصعيد العدوان على غزة

قدس ..

هلع في الكيان الصهيوني من احتمال تفجر انتفاضة فلسطينية ثالثة قد تكون مسلحة

كيهان ..

التكفيريون الدواعش يشنون حرب كهرباء على الشعب العراقي بتدمير خطوط نقل الكهرباء

خراسان ..

اشتعال نيران المعارك مرة اخرى بشمال اثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي

جوان ...

موسكو تشدد على ان هدف مفاوضات فيينا العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 دون اضافات

حمايت ..

اعتراف محافل اعلامية امريكية بعدم جدوى مواصلة بايدن للحظر الترامبي على ايران

رويش ملت ..

قائد قوات الدفاع الجوي .. نظم الدفاع الجوي الايرانية هي الاقوى دون منازع بالمنطقة

ابتكار...

الكرملين يتهم حلف شمال الاطلسي "الناتو" بزعزعة الامن والاستقرار بالقارة الاوروبية

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها، الامارات تحولت الى جنة للصهاينة،...الامارات لم تطبع العلاقات مع الكيان الصهيوني ولم تعترف به فحسب بل دخلت في الواقع بمجال اقامة علاقات استراتيجية معه متجاهلة كونها دولة عربية وشعبها مسلم وان الكيان يحتل فلسطين والقدس ويقتل الشعب الفلسطيني ويخطط لهدم المسجد الاقصى.

ان زيارة وزير الخارجية الصهيوني للامارات وافتتاحه سفارة وقنصلية وكذلك منح الجنسية الاماراتية لللالاف من الصهاينة مؤشر خطر لا للامارات وشعبها المسلم فحسب بل لكل بلدان وشعوب المنطقة ايضا, فالامارات تعبد الطريق امام النفوذ الصهيوني وامام الموساد لتوسيع دائرة التجسس واعمال التخريب والتهديدات الصهيونية الامر الذي سيجعلها شريكة له بالتأكيد.

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في مقالها، حركة طالبان قادمة،... خسائر امريكا وفشلها الذريع على مدى عقدين بافغانستان اوصلها لقناعة بضرورة الخروج من المستنقع الافغاني باي ثمن , ومن هنا جاءت مفاوضات الدوحة بين امريكا وطالبان . امريكا بررت انسحابها الاقرب للهرب بان طالبان واقع لا يمكن تجاهله وان مشاركتها بالحياة السياسية ضرورة لابد منها .

والحقيقة هي انه لا احد بالداخل الافغاني والعالم يرفض مشاركة طالبان بالسلطة, ولكن هل تفكر طالبان نفسها بالمشاركة ام بالاستحواذ على السلطة.

ان افغانستان تقترب من مفترق طرق بالغ الخطورة مع مواصلة زحف طالبان نحو كابول , فسيطرتها على السلطة لاقامة امارتها المنشودة سيدخل البلاد لدوامات حروب اهلية ومآسي , ولكن وقف زحفها طوعيا او باجبارها وتوصل الافغان بما فيهم طالبان لحل سياسي ومشاركة بالسلطة سيعيد الامن والسلام الضائعين منذ عقود.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نقلت عن موقع "ذا هيل " الامريكي القريب من الكونغرس قوله ان، مواصلة بايدن للضغوط الترامبية على ايران غير مجد.. وحسب اطلاعات .. اكد موقع "ذا هيل " ان ضغوط الحد الاقصى الترامبية على ايران فشلت تماما , وبايدن يخطئ بمواصلتها.

هذا الموقع الامريكي القريب من المحافل النيابية بالكونغرس نوه الى ان اقصى الضغوط الامريكية لم تثني عزم ايران على مواصلة برنامجها النووي ولا عن تعزيز قدراتها الدفاعية ولم تدفعها لاحناء راسها بالمنطقة ازاء سياسات واشنطن , والاجدر ببايدن الكف عن تعريض مفاوضات فيينا للخطر وعليه اتخاذ قرار شجاع بالعودة للاتفاق النووي دون طرح قضايا هامشية قد تقوض كل شيئ.

ابتكار ..

صحيفة ابتكار نشرت تغطية تحليلية واسعة لاجواء مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي , وكتبت في هذه التغطية التي تحمل عنوان، عقدة العقد بشأن الاتفاق النووي ..هناك اجواء انتظار وترقب بشأن بدء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا وما قد تسفر عنه من نتائج محتملة ...

ان كل المؤشرات تدل على تباطؤ مسار هذه المفاوضات بكل الاحوال بسبب تهرب امريكا من قبول ما تطلبه ايران ولعل السؤال هنا هو , مالذي تطلبه ايران بالضبط "؟ في الواقع تريد بلادنا الغاء كل اشكال الحظر الامريكي قبل اي عودة امريكية للاتفاق النووي وتريد التأكد من الالغاء والحصول على ضمانات بعدم تنصل امريكا ثانية من هذا الاتفاق مع تغير الادارات بالبيت الابيض.

ان ما تطرحه ايران منطقي وعادل وبديهي ايضا بعد كل ما شهدته بلادنا وما زالت تشهده من ضغوط والاعيب امريكية.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها، الوجه الاخر لاستمرار العدوان السعودي، على اليمن ..الحرب التي تقودها السعودية على اليمن تقترب من منتصف عامها السابع , وخبى بصيص الامل بانهاءها والذي ظهر في الافق مؤخرا مع تحرك مبعوثين ووسطاء دوليين..فكل محاولات وتحركات هؤلاء المبعوثون فشلت في ايجاد ارضية واقعية لاحلال السلام باليمن ..

ان فشل المبعوثين والوساطات الدولية يرتبط بعدم وجود رغبة امريكية وسعودية واقعية لوقف الحرب فكل جهود هؤلاء المبعوثين و المبادرات الاممية الاخيرة دارت في الواقع حول محور وقف القتال بمأرب مقابل رفع جزئي للحصار لايصال مساعدات انسانية , وهذا كل شيئ.

لم يتحدث احد عن وقف الحرب وخروج قوات التحالف ومرتزقته ولا عن انهاء الحصار الظالم , وكل ما ارادوه هو انقاذ السعودية من هزيمة كبرى بمأرب.

قدس ..

في الشأن اللبناني نشرت صحيفة قدس تقريرا يحمل عنوان مرفق بعلامة تعجب بقول، ازمة خبز بلبنان! , جاء فيه ..حذرت محافل اقتصادية وشعبية بلبنان من ان حدوث نقص في المعروض من الخبز يحمل خطر تفجر ازمة خبز حقيقة في البلاد.

وتقول محافل لبنانية ان ازمة الخبز باتت مطروحة تماما بسبب توقف عدد كبير من المخابز عن العمل لنقص الوقود وحسب هذه المحافل طرح اقتراح السيد حسن نصر الله باستيراد البنزين والوقود من ايران حلا عاجلا لازمة نقص الخبز ولازمة نقص وغلاء البنزين ايضا , الا ان الفراغ السياسي وعدم قدرة حكومة تصريف الاعمال على اتخاذ اية قرارات حاسمة حال حتى الان دون العمل بهذا الاقتراح.