تخزين البنزين  قنابل موقوتة بين أحياء بيروت وفي المنازل

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وفي السياق أكدت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت اليوم الاثنين أنه بعد ورود معلومات تفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة البنزين في غالونات بلاستيكية داخل منزل في منطقة عين المريسة بطريقة عشوائية وغير آمنة، داهم فوجي اطفاء وحرس بيروت المنزل المذكور وقاما بمصادرة حوالي 60 غالون بنزين من مختلف الاحجام وتم نقلهم الى مكان آمن.

وذكرت الدائرة في بيان لها أن المداهمة جاءت بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وباعتبار الكمية مخزنة بطريقة عشوائية وغير آمنة وتشكل خطرا على المواطنين .