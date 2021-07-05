الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تخزين البنزين  قنابل موقوتة بين أحياء بيروت وفي المنازل

تخزين البنزين  قنابل موقوتة بين أحياء بيروت وفي المنازل
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

مع استمرار الازمة المحرقوات و بشكل خاص مادة البنزين بادر بعض الأشخاض بتخزين هذة المواد بين الاحياء و في المنازل  في بيروت.

العالم_لبنان

وفي السياق أكدت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت اليوم الاثنين أنه بعد ورود معلومات تفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة البنزين في غالونات بلاستيكية داخل منزل في منطقة عين المريسة بطريقة عشوائية وغير آمنة، داهم فوجي اطفاء وحرس بيروت المنزل المذكور وقاما بمصادرة حوالي 60 غالون بنزين من مختلف الاحجام وتم نقلهم الى مكان آمن.

وذكرت الدائرة في بيان لها أن المداهمة جاءت بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وباعتبار الكمية مخزنة بطريقة عشوائية وغير آمنة وتشكل خطرا على المواطنين .

روابط ذات صلة

الخلاص الوحيد بمواجهة فيروس كورونا ومتحوّراته هو اللقاح

خيارات الحريري محدودة فماذا لو اعتذر عن تشكيل حكومة لبنانية

لبنان.. متحور دلتا أشد انتشارا وعدوى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مدير مكتب القائد: الحزم والزهد صفتان مهمتان لرئيس القضاء الجديد

هل أزمة البنزين في لبنان إلى حل؟

ضربة نرويجية موجعة للكيان الاسرائيلي

وفد سوري يتوجه الى نور سلطان للمشاركة في محادثات أستانا

تخزين البنزين  قنابل موقوتة بين أحياء بيروت وفي المنازل

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة هجمات لـ'داعش'