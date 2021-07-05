وفد سوري يتوجه الى نور سلطان للمشاركة في محادثات أستانا

العالم - سوريا

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أيمن سوسان أن أجندة الوفد ستتركز على الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل بالشأن السوري وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم وأن مستقبل سورية هو حق حصري للسوريين، وكذلك على إنهاء الاحتلال، والممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام التركي في #سورية.

وأوضح الدكتور سوسان، أن المحادثات ستنطلق الأربعاء وتستمر يومين، مشيراً إلى أنه لم تجرِ تغييرات على وفد الجمهورية الذي شارك في الجولة الـ15 الماضية من هذا المسار.

وأضاف سوسان في ردّه على سؤال حول أبرز ما ستتضمنه أجندة وفد الجمهورية خلال هذه الجولة، أن أهم التطورات التي حصلت في الفترة الماضية هو إجراء الاستحقاق الوطني المتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي وجّه خلاله السوريون رسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر برفض أي تدخل بالشأن السوري ورفض أي شكل من أشكال الوصاية وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم، وأن مستقبل سورية هو حق حصري للسوريين، وتابع، "هذا التطور أعتقد أنه يجب أن يفرض نفسه على كل المواقف الأخرى لتغيير مقاربتها تجاه الأوضاع في سورية."