رئيس القضاء الجديد : محور خطط القضاء هو وثيقة التغيير

العالم - ايران

اقيمت اليوم الاثنين مراسم تكريم رئيس القضاء السابق آية الله سيد ابراهيم رئيسي وتقديم الرئيس الجديد للسلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي.

وأكد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، في هذه المراسم على أهلية حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي في رئاسة القضاء وقال: عملت عن كثب مع حجة الإسلام والمسلمين محسني. لمدة 36 عامًا، وفي هذه المدة رأيت فيه الكفاءة العملية وإتقان المبادئ والحقوق، وهو قاض مقتدر لديه روح ثورية وظل ملتزما بالمبادئ الثورية.

وأضاف: خلال فترة اكثر من عامين تحملت مسؤولية السلطة القضائية، كان دوره في إدارة الملفات الوطنية والمهمة من الأمور التي اعادت الهدوء الى القضاء، لقد كان مستشارًا أمينًا لجميع القضاة ولي شخصيا ، وأود أن أشكر جميع زملائي في جميع أنحاء البلاد.

ولفت رئيسي الى ان خطاب القائد خلال استقباله مسؤولي الجهاز القضائي يوم 28 يونيو /حزيران، يعتبر وثيقة فخر للسلطة القضائية.

وشدد الرئيس الايراني المنتخب على أن استمرار التغيير أمر ضروري للسلطة القضائية، وقال: إن القضاء بحاجة إلى التغيير في سياق الخطوة الثانية للثورة الاسلامية، وسيتم شرح هذا التغيير في سياق الوثيقة التي تم تقديمها وسيتم تحديثها كل عام.

واشار الرئيس السابق للسلطة القضائية الى جهود نائبه الرئيس الجديد، وقال: ان محسني ايجئي كان له دور في العديد من التغييرات التي حصلت (في الجهاز القضائي)، حتى انه كان يسعى الى عدم ذكر اسمه في العديد من الملفات.