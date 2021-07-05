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توقعات بوقوع انفجار ثان بمصنع كيميائيات في بانكوك

توقعات بوقوع انفجار ثان بمصنع كيميائيات في بانكوك
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس قسم الشرطة في منطقة تايلاند الأولى، اللواء أمفون بوارابهون، أن انفجارًا ثانيًا في مصنع كيميائيات في ضواحي بانكوك قد يقع في أي لحظة.

العالم - اسيا والباسفيك

وقال اللواء بوارابهون الذي يوجد قرب مكان الحادث، في بيان بثته قناة "أمارين تي.في": "هناك كمية كبيرة من المواد الكيماوية يصل وزنها الإجمالي إلى 60 طنا موجودة في المصنع ولا يمكن سحبها في ظروف استمرار الحريق، ويمكن أن تصل النيران إليها في أي لحظة وهذا قد يسبب في وقوع الانفجار الثاني ".

ووفقا لبيانات مختلفة، فإن المستودعات التابعة للمصنع تحوي ما بين 60 إلى 100 طن من المواد الكيماوية.

ووقع الانفجار الأول في بانكوك، أحدها في الساعة الثالثة و20 دقيقة فجر اليوم (الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة مساء يوم أمس بتوقيت موسكو)، مما تسبب في اندلاع حريق.

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