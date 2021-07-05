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القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة 'داعش'

القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة 'داعش'
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، أنها نفذت مع قطعات عسكرية أخرى عملية أمنية "واسعة" من ثمانية محاور لملاحقة ارهابيي "داعش" وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

العالم - العراق

وذكرت في بيان صحفي: "انطلقت العملية بمشاركة اللوائين 21 و33، الأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى قطعات الجيش العراقي المتمثلة باللوائين 92و 75 وقطعات من فوج (سوات نينوى) والفوج التكتيكي لشرطة نينوى".

وأضافت، أن "العملية تشمل إجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في القرى المحيطة لـ(الطريق العام موصل – تلعفر والطريق العام موصل محلبية، وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية".

وبحسب الهيئة، فإن "القوة المشتركة توزعت على ثمانية محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائيا".

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