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وزير الري السوداني: نرفض مناقشة حصص المياه

وزير الري السوداني: نرفض مناقشة حصص المياه
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الري السوداني ياسر عباس، على رفض بلاده القطعي لمناقشة حصص المياه ضمن مفاوضات سد النهضة.

العالم - السودان

وقال الوزير عباس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل مغادرته إلى نيويورك للالتحاق بوفد السودان للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن سد النهضة، إن "السودان يرفض الدخول في أي محادثات حول سد النهضة ما لم تتغير منهجية المفاوضات وتخصيصها لمناقشة الملء والتشغيل فقط وليس حصص المياه".

ودعا وزير الري السوداني فرنسا إلى الضغط على إثيوبيا من أجل منع ملء السد من جانب واحد.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي توجهت مساء الأحد إلى نيويورك حيث ستلتقي عددا من نظرائها وسفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن، لتوضيح موقف السودان من أزمة سد النهضة وتنسيق الجهود والمواقف.

وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي أعلنت عن عقد جلسة الخميس المقبل في الثامن من يوليو بشأن سد النهضة بعد تلقيها طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن السد.

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