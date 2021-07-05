شاهد .. طالبان تحذر من بقاء القوات الاجنبية والجيش الافغاني يستعد للهجوم المضاد

العالم - أفغانستان



أي قوات اجنبية تبقى في افغانستان بعد اكتمال انسحاب القوات الاميركية والناتو من البلاد ستكون معرضة للخطر، هذا ما اكدته جماعة طالبان بعدما تحدثت تقارير عن احتمال بقاء نحو ألف جندي اميركي في افغانستان بمزاعم حماية البعثات الدبلوماسية ومطار كابول الدولي.



المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال إنه لا ينبغي أن تبقى القوات الأجنبية في كابول بعد اكتمال الانسحاب وتوعد بالرد إذا تركوا وراءهم قواتهم بما يعارض اتفاق الدوحة، شاهين اكد ان الاستيلاء على كابول عسكريا ليس سياسة طالبان مشددا على ان الجماعة هي ضد القوات العسكرية الأجنبية ولن تشكل تهديدا للدبلوماسيين، والمنظمات غير الحكومية والعاملين والسفارات.



وفيما تستكمل القوات الاميركية والناتو انسحابها من البلاد، تتواصل المعارك بين الجيش الافغاني وطالبان لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الاخيرة.



حمد الله مهيب مستشار الأمن القومي الأفغاني قال ان القوات الافغانية تعتزم شن هجوم مضاد في أقاليم البلاد الشمالية بعد أن خسرت مناطق لصالح طالبان. واضاف ان القوات الحكومية لم تتوقع هجوم طالبان لكنها ستشن "بالطبع وبالتأكيد" هجوما مضادا.



مصدر عسكري في مقاطعة بدخشان شمالي أفغانستان، افاد بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين في اشتباكات عنيفة دارت بينهما فيما اكد سكان محليون تقدم عناصر طالبان في المقاطعة وسيطرتهم على عدة مناطق فيها خلال اربع وعشرين ساعة.



وكانت طالبان سيطرت على منطقة بانجواي وهي منطقة رئيسية في معقلها السابق قندهار عقب مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الحكومة الأفغانية ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار.



وتعد بانجواي خامس منطقة في ولاية قندهار تسقط في أيدي الجماعة التي باتت تسيطر وفق بيان لها على نحو مئة وثلاثة واربعين منطقة من اصل اربعمئة في جميع أنحاء البلاد.

